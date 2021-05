Roma, prosegue la corsa in Borsa: oggi +9,23%. Capitalizzazione in crescita di 17 mln

Continua ad aumentare il titolo in Borsa della Roma dopo l'annuncio di ieri di Jose Mourinho come nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dopo il +19 di ieri, oggi il titolo della società ha proseguito la sua corsa, chiudendo a +9,23% a quota 0,349 euro per azione. La capitalizzazione di mercato è pari a 215,08 milioni di euro, in crescita di circa 17 milioni di euro rispetto all’ultima chiusura.