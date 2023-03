Roma, protestare costa. Il metodo Mourinho ha portato a un salasso da 100mila euro

vedi letture

La filosofia “fumantina” che l’allenatore ha trasmesso anche ai suoi calciatori e collaboratori comincia ad essere una voce pesante sul bilancio della Roma. La panchina della squadra giallorossa è sempre pronta a schierarsi al fianco del suo allenatore nelle proteste, ma dopo il derby le intemperanze che hanno portato a multa sono salite a tredici in un anno e mezzo di regno dello Special One.

Un'abitudine costosa per la società che da agosto del 2021, da quando Mourinho è seduto in panchina, ha dovuto pagare alla Lega 102.500 euro per i comportamenti scorretti dei suoi collaboratori, sottolinea Repubblica nella sua edizione romana.