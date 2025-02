Roma, Ranieri perde Dovbyk per il Porto: risentimento all'adduttore per l'ucraino

La Roma stasera giocherà contro il Porto all'Olimpico il ritorno del playoff di Europa League dopo che l'andata è terminata 1-1 in Portogallo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Claudio Ranieri non avrà a disposizione Artem Dovbyk, che ha accusato un risentimento all'adduttore dopo la rifinitura.

COME ARRIVA LA ROMA - Tutti disponibili per Ranieri, compreso Mancini uscito precauzionalmente con il Parma per un colpo ricevuto alla caviglia. Hummels torna a guidare la difesa, dopo aver saltato le ultime tre partite perché non al meglio. Torna titolare pure Angelino. Celik favorito su Soulé per prendere il posto dello squalificato Saelemaekers a destra. Pisilli è in vantaggio su Pellegrini come mezzala sinistra. Dybala sta bene e farà coppia con Shomurodov, che avrà il compito di non far rimpiangere l'infortunato Dovbyk.

COME ARRIVA IL PORTO - Anselmi non ha in serbo grosse sorprese, per quanto riguarda l'undici di partenza da schierare. L'unica novità potrebbe essere sula trequarti: Pepê scalpita per scendere in campo dal primo minuto, rischia il posto Gonçalo Borges. Per il resto tutto confermato: fiducia a Samu Aghehowa come terminale offensivo del 3-4-2-1, nel quale ci sarà ancora spazio in difesa per due vecchie conoscenze del nostro calcio: Perez e Djalò.