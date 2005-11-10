Roma, Tresoldi obiettivo numero uno: servono 35 milioni. Dovbyk proposto a due club

La Roma riparte dopo numerose delusioni sul mercato: torna Malen, ma manca un partner in attacco. Tresoldi obiettivo principale, Endrick alternativa. Due giocatori out

La Roma ricomincia anche da Donyell Malen, sbarcato nella Capitale per riprendersi il centro dell'attacco dopo un Mondiale opaco con l'Olanda. Ritroverà Gian Piero Gasperini, con il quale è scoccata una scintilla evidente dopo sei mesi di fuoco (15 gol in 20 partite con la maglia giallorossa). L'ex Aston Villa sosterrà le visite mediche al Campus per poi mettersi subito a disposizione a Trigoria, con l'obiettivo di ritrovare rete e morale già a partire dal primo test amichevole contro il Trastevere. Lo riferisce Il Messaggero.

Chi ha le valigie in mano

Robinio Vaz continua a rappresentare un enigma a causa dei continui infortuni e di una cessione in prestito fortemente auspicata dal club capitolino. Parallelamente, Artem Dovbyk non è ancora stato piazzato altrove, reduce da una stagione condizionata dai problemi fisici e finito ai margini del progetto di Gasp. Secondo un retroscena, le indiscipline sotto porta del gigante ucraino hanno irritato il tecnico di Grugliasco, spingendo la dirigenza ad accelerare i contatti con intermediari per trovargli una sistemazione a titolo definitivo. Proposto in Italia a Genoa e Fiorentina e seguito all'estero da Betis e Villarreal, il giocatore potrebbe partire anche a costo di generare una minusvalenza a bilancio.

Chi arriva in attacco

Il nome prescelto per affiancare Malen è quello di Nicolò Tresoldi, attaccante per il quale la Roma ha già incassato il gradimento del profilo battendo la concorrenza di Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Resta tuttavia da superare l'ostacolo rappresentato dal Bruges, che valuta il cartellino del giocatore circa 35 milioni di euro e attende ancora un'offerta ufficiale per avviare formalmente la trattativa. Sullo sfondo rimane viva anche la pista che porta a Endrick, la cui opzione resta però subordinata al gradimento di Gasperini, da sempre scettico di fronte all'ipotesi di un prestito secco.