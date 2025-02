Roma, Ranieri: "Qui per fare la nostra partita, ecco perché Hummels e Paredes out"

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Porto valido per l’andata dei playoff di Europa League.

Come si vive questa serata?

"Bene, la squadra è in salute. Affrontiamo una buonissima squadra, con ottimi palleggiatori e che va molto in verticale. Una squadra che non molla mai, siamo venuti qui per fare la nostra partita e cercare di imporre il nostro gioco".

Come mai Hummels e Paredes in panchina?

"Perché loro hanno un centravanti molto fisico e veloce, Hummels non è quello dell'inizio del mio percorso e ha bisogno di allenarsi. Paredes non gioca perché giochiamo anche domenica e Cristante è squalificato. Mettiamo lui oggi e Paredes domenica".