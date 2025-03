TMW Roma, Ranieri: "Senza Dybala dobbiamo fare tutti qualcosa in più per la squadra"

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha ricevuto questa sera il Premio Maestrelli. A margine dell'evento, il tecnico giallorosso ha parlato con i cronisti presenti. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Un altro premio da aggiungere alla sua collezione?

"Sì, è la terza volta che vengo premiato al Premio Maestrelli. Mi fa molto piacere, è un personaggio unico nella storia del calcio italiano, un signore vero. Fa sempre piacere ricevere un riconoscimento così importante. E poi, se la squadra sta andando bene, è ancora meglio. Adesso arriva il difficile, perché il campionato è apertissimo: tutti sono in lotta per la vittoria finale, per chi deve andare in Europa, in Champions League, e chi si deve salvare".

Lei è arrivato in un momento davvero difficile per la Roma, eppure oggi i numeri raccontano una storia diversa. La Roma nell'anno solare è la squadra che ha fatto più punti in Europa.

"Quando sono arrivato, ho pensato solo a cercare di fare bene, riportando autostima e positività a tutti i ragazzi. Perché i ragazzi erano validi, ma non riuscivano a ritrovarsi; i risultati erano negativi. Il sacrificio da parte di tutti è stato grande, e i risultati ora sono sotto gli occhi di tutti. Però, è come se non avessimo ancora fatto tutto, perché il bello arriva ora, ed è il momento più difficile".

La perdita di Dybala quanto può incidere?

"Speriamo che la squadra si compatti ancora di più. Senza un campione del genere, dobbiamo fare tutti qualcosa in più per la squadra".

Mister, quanto le ha fatto piacere vedere che, dopo il suo gol, i compagni sono corsi tutti ad abbracciare e sostenere Dovbyk?

"Mi ha fatto piacere, sì. I suoi compagni di squadra hanno fatto un bel gesto. Lui è un ragazzo molto timido e ha bisogno di comprensione e affetto da parte di tutti noi".

Mister, l'Inter resta la favorita per lo scudetto, anche dopo la vittoria a Bergamo contro l'Atalanta?

L"'Inter era la favorita all'inizio, ma ora ci sono ventisette punti per tutti. Che vinca il migliore".