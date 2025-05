Live TMW Roma, Ranieri: "Sul rigore perché il Var interviene? Questo mi manda ai pazzi"

22.45 - Claudio Ranieri, tecnico della Roma, tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l'Atalanta.

23.01 - È iniziata la conferenza stampa: "C'è una regola, se l'arbitro da rigore per un contatto con la parte bassa il Var non può intervenire. Non giudico se c'era o meno rigore, l'immagine si vede, Pasalic tocca il ginocchio di un mio giocatore. L'arbitro può anche non darlo, sto giudicando e chiedo a Rocchi: "Il var può intervenire?". Non è stato un chiaro ed evidente errore, mi manda ai pazzi. Non potete cambiare le regole da un momento all'altro, o ha sbagliato chi l'ha richiamato, o hanno cambiato le regole. Sozza? Non mi ha dato spiegazioni, non ero degno di riceverle. Cosa significa un tocco leggero? Siamo lì col bilancino? Il Var non doveva intervenire, cosa significa leggermente? Mandaci sul 2-1, poi magari ce ne fanno quattro".

Analisi della partita?

"L'Atalanta è perfetta, meravigliosa, è stata l'orgoglio di noi italiani. Ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, era in controllo ma sappiamo che quando partono così sono micidiali, eravamo preparati. Prima della partita avevo detto ai ragazzi che dobbiamo lottare per noi stessi, fino all'ultimo secondo. Non interessa il risultato, abbiamo giocato da pari a pari, lottata e combattuta sin da noi che da loro".

Sulemana?

"Mi mangio le mani, ce lo avevo a Cagliari e gli ho sempre detto di tirare in porta".

23.07 - È terminata la conferenza stampa.