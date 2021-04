Roma, rientro di massa in gruppo: Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola ok

All'indomani del pari contro l'Atalanta, la Roma è tornata in campo per la seduta odierna a Trigoria. Per il gruppo giallorosso, consueta divisione in gruppi: Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola sono tornati finalmente in gruppo, mentre per Zaniolo solito lavoro alternato tra primavera in gruppo (senza contrasti) e individuale. Seduta personalizzata anche per Pedro.