Ufficiale Roma, rinnovo fino al 2029 per Gianluca Mancini: il comunicato del club

Dopo quello di Bryan Cristante la Roma ha annunciato anche il rinnovo ufficiale di Gianluca Mancini. Il difensore dei giallorossi ha sottoscritto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2029, come reso noto dal club capitolino.

Il comunicato della Roma

"L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029.

Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni.

Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi.

Congratulazioni, Gianluca!".