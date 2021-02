Roma, rinnovo fatto con Mkhitaryan: è solo questione di tempo prima dell'annuncio

vedi letture

Rinnovo praticamente fatto tra Henrik Mkhitaryan e la Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport nell'attuale contratto dell'armeno c'è infatti una clausola che a un determinato numero di presenze – raggiunto domenica scorsa – fa scattare il prolungamento automatico. La proprietà ha però preso tempo per formalizzare il suo rinnovo, visto che i Friedkin avrebbero gradito che fosse uno dei primi atti da ascrivere a Tiago Pinto. C'è anche altro: Micky ha anche una controclausola che gli consentirebbe di andare altrove, stavolta ha deciso di prendere tempo, ma tutti a Trigoria raccontano come in realtà il prolungamento è virtualmente in cantiere.