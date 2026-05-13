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Milan, Allegri sorride: Pulisic in gruppo e recuperato in vista del Genoa
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Buone notizie in casa Milan, col gruppo rossonero che nella giornata di oggi ha salutato il rientro a pieno regime di Christian Pulisic. Lo statunitense si è quindi messo a disposizione di Massimiliano Allegri ed è da considerarsi recuperato per la prossima importantissima sfida in casa del Genoa (il cui orario resta da definire, ndr).
Il giocatore era stato costretto al forfait a poche ore dal match poi perso contro l'Atalanta a San Siro, con gli esami dei giorni scorsi che avevano comunque escluso lesioni muscolari al gluteo. Oggi il rientro in gruppo propedeutico alla convocazione per la gara di Marassi.
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