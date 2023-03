Roma, Serra ha ammesso di aver sbagliato con Mourinho: il punto sull'indagine

vedi letture

La Procura della Figc sta portando avanti l'indagine sulla lite tra Mourinho e l'arbitro Serra avvenuta a margine della sfida dello Zini tra la Roma e la Cremonese. Ieri è stato nuovamente ascoltato il 4° uomo, che una settimana fa aveva ricevuto l'avviso di deferimento. Un'altra audizione di circa un'ora nel corso della quale Serra ha ribadito di non aver detto al portoghese "ti prendono tutti per il c..., vai a casa!" ma bensì "ti stai mettendo tutto lo stadio contro, vai nell'area".

Per la prima volta, nella giornata di ieri, lo stesso Serra ha ammesso di aver tenuto un body language "imperfetto" che può aver indispettito Mou aggiungendo che, se se ne fosse reso conto subito, avrebbe chiesto scusa al tecnico. Il suo legale ha presentato una memoria difensiva che punta all'archiviazione del caso, con Chiné che potrebbe però confermare in via definitiva il deferimento. A riportarlo è Tuttosport.