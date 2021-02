Roma-Shakhtar, Srna: "Non c'è andata tanto bene. Sfida dura per noi, ma anche per Fonseca"

Darijo Srna promette battaglia al suo ex allenatore e caro amico Paulo Fonseca. L'attuale assistente allenatore dello Shakhtar ha presentato così la doppia sfida di Europa League con la Roma in programma i prossimi 11 e 18 marzo: "Non c'è andata tanto bene, ma questo è il calcio. Affronteremo il nostro ex allenatore, un mio caro amico. Per tre anni Fonseca mi ha guidato da tecnico e insieme abbiamo vinto 7 trofei. Sarà una gara molto difficile per noi, ma anche per lui. Nelle nostre ultime 20 partite in Europa in questi due anni abbiamo vinto 9 volte, pareggiato 5 e perso 6. L'anno scorso abbiamo affrontato in Italia l'Atalanta vincendo 2-1 e l'Inter pareggiando 0-0. Vogliamo continuare questa striscia positiva nel vostro Paese. Il principale obiettivo della Roma è la qualificazione alla prossima Champions e i giallorossi non avranno un calendario agevole prima di affrontarci. Noi non avremo questo tipo di impegni e poi loro giocano a porte chiuse. Se le cose continuano così, noi a Kiev avremo invece i nostri tifosi e questa sarà sicuramente una spinta in più".

