Roma, Smalling: "Non vedevo l'ora di tornare. La posizione? Non importa, basta giocare"

Chris Smalling, difensore della Roma, ha commentato il successo sul Genoa per 1-0 attraverso i microfoni di RomaTv: “Mi sento bene, non vedevo l’ora di tornare. Ho saltato troppe partite, volevo giocare e aiutare la squadra. Si è visto lo spirito collettivo e abbiamo lottato fino alla fine”.

Ti senti pronto per giocare ogni 3 giorni?

“Voglio essere disponibile per ogni partita, lavorerò duramente per farlo. sono abituato a giocare spesso, bisogna farlo nei grandi club. Sono contento di aver aiutato oggi la squadra e voglio rifarlo giovedì”.

Dove ti trovi meglio?

"Non importa, lavoriamo tutta la settimana per poter essere flessibili e polivalenti. Abbiamo diversi movimenti che facciamo, per me non è importante la posizione, riusciamo anche a scambiarci e possiamo farlo perché ci lavoriamo in settimana"