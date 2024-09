Roma, stop Pellegrini: il centrocampista non si è allenato in gruppo, sarà out con l'Athletic

Niente Europa League per Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma si è allenato a parte per un problema al ginocchio sinistro, non a caso subito dopo l'uscita dal campo contro l'Udinese gli è stato applicato il ghiaccio. Per lui niente sfida all'Athletic Bilbao, come sottolinea VoceGialloRossa.it.

Chi invece si è allenato in gruppo è Nicola Zalewski: oggi il giocatore si è allenato totalmente con i compagni, parte atletica e tattica. Non sarà convocato giovedì contro l'Athletic Bilbao ma l'allenamento di oggi è il primo vero grande passo per la chiusura positiva di una situazione che non fa bene né al ragazzo né alla Roma. Allenamento parzialmente in gruppo per Le Fée.

Oggi conferenza stampa della vigilia per il nuovo tecnico giallorosso Ivan Juric, che la affronterà al fianco di Mario Hermoso, a partire dalle ore 14.30. Sarà visibile sui canali social ufficiali giallorossi ed in diretta scritta su TMW. E' in corso invece l'allenamento della squadra a Trigoria, con i soliti 15 minuti aperti alla stampa. Di seguito un breve video della seduta a cura della nostra inviata a Trigoria: