Roma, dalla Turchia il nuovo obiettivo di mercato: occhi su Kerem Akturkoglu

L'esterno offensivo, 27 anni, piace per la sua duttilità e il tecnico Gian Piero Gasperini avrebbe dato il suo assenso all'operazione

Secondo quanto riportano dalla Turchia, la Roma ha messo gli occhi Kerem Akturkoglu, esterno offensivo del Fenerbahce. 27 anni, il giocatore agisce prevalentemente sulla sinistra ma può essere impiegato anche sull'altra fascia e all'occorrenza come punta. Una duttilità ideale per il gioco che Gian Piero Gasperini intende sviluppare. L'allenatore avrebbe espresso il proprio gradimento nei confronti del nazionale turco, individuandolo come un rinforzo ideale per aumentare qualità, imprevedibilità e soluzioni sulle corsie offensive.

Roma-Akturkoglu, possibile una prima offerta nei prossimi giorni

La società capitolina starebbe quindi valutando i prossimi passi, con l'obiettivo di formulare una prima offerta ufficiale al Fenerbahçe già nei prossimi giorni. L'operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice. Su Akturkoglu, infatti, ci sarebbe anche l'interesse di alcuni club dell'Arabia Saudita, pronti a inserirsi nella corsa all'attaccante. Dal canto suo, il Fenerbahce non avrebbe chiuso alla possibilità di una cessione, ma prenderebbe in considerazione soltanto proposte ritenute congrue dal punto di vista economico. L'eventuale incasso consentirebbe al club turco di ottenere liquidità da reinvestire sul mercato in entrata, mentre la Roma resta alla finestra, pronta a capire i margini di un possibile affondo.