Da non credere: la Warner Bros fa causa ad Akturkoglu per via di... Harry Potter

Lascia a bocca aperta quando emerso dalla Turchia. Secondo informazioni provenienti dai media locali, la Warner Bros avrebbe avviato un procedimento contro Kerem Akturkoglu presso il Tribunale dei Diritti Intellettuali e Industriali di Istanbul. L'ala sinistra, classe '98, in forza al Fenerbahce sarebbe finito nel mirino del colosso di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva statunitense per una ragione chiara: riferimenti e uso non autorizzato di immagini e suoni della saga cinematografica di Harry Potter, di proprietà della casa produttrice.

Il giocatore di 27 anni, di consueto, fa riferimento al celeberrimo mago del filone di filmografie nelle sue celebrazioni quando segna un gol. Non solo, perché sui social media Akturkoglu avrebbe utilizzato elementi visivi e sonori tratti dalle pellicole in questione, che sono protetti da brevetti e diritti d’autore.

Insomma, l'obiettivo di mercato di Mourinho è finito in un ginepraio legale. Passato dal Benfica all’inizio della stagione per trasferirsi in madrepatria, al Fenerbahçe, ora si ritroverebbe ad affrontare un processo giudiziario di una certa rilevanza per violazione del copyright. Ma almeno per quanto riguarda i festeggiamenti da rete personale, in verità Akturkoglu ha sempre esultato facendo riferimento ad Harry Potter con il gesto della bacchetta magica. Nello stesso modo - o molto similare - sfoggiato da McKennie alla Juventus tra l'altro.