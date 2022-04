Roma-Veretout, rottura totale. Mourinho: "E' assente. Non dico ciò che non posso dire"

Come sta Veretout? E' una delle domande poste in conferenza stampa a José Mourinho, allenatore della Roma che alla vigilia del match contro la Sampdoria - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Non si è allenato con la squadra neanche oggi. Non dico ciò che non posso dire, ma mi limito a dire che non è disponibile per domani".

