Roma, Zalewski: "Alcune volte mi sono sentito troppo piccolo, ma ho trovato le persone giuste"

vedi letture

Nicola Zalewski, esterno della Roma, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club giallorosso direttamente dal ritiro in Portogallo: "Devo dimostrare molto per rimanere qui ma non mi sento un giocatore aggregato".

Ci racconta il suo luogo d'infanzia?

"Poli è un paese piccolissimo di 3mila abitanti. I miei genitori mi hanno raccontato che sono stati accolti fin dall'inizio alla grande, lo stesso vale per me e mia sorella. Non parlo di ricordi perché vivo tuttora lì, non posso definirli come tali, sono contento di essere cresciuto lì, mi ha aiutato a crescere. Il fatto che sono qui adesso lo devo anche ai miei amici e alle persone che mi sono stato vicino".

E il primo giorno a Trigoria?

"Non mi ricordo molto bene, ricordo che feci il provino assieme a Calafiori. Abbiamo semplicemente fatto degli allenamenti normali e partitelle, con ragazzi più grandi del 2001, poi ci hanno preso tutti e due".

Ci sono stati dei momenti in cui si sentiva più piccolo rispetto agli altri?

"Ci sono stati periodi in cui pensavo di essere fisicamente troppo piccolo per giocare a grandi livelli, poi ho avuto la fortuna di avere accanto persone che mi hanno sempre sostenuto e mi hanno aiutato a non mollare mai. L'importante è circondarsi di persone giuste".

Oltre a Calafiori, con quale altro giocatore condivide la crescita?

Edoardo Bove. È venuto più tardi di noi, è qui da 10 anni. Abbiamo fatto tutte le giovanili insieme".

Cosa cambia tra allenarsi con le giovanili e con la Prima Squadra?

"Ho sempre cercato di giocare come ho fatto sempre, dall'Under 15 fino alla Primavera, di mettere da parte l'emozione cercando di dare il meglio di me, anche se a volte non ci sono riuscito".