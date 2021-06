Ronaldo e Messi insieme al Barça? Il sogno (quasi impossibile) di Laporta tra ingaggi e contatti

Cristiano Ronaldo e Leo Messi compagni di squadra nel Barcellona? A gettare la "bombetta", pur rimarcando più volte il fatto che si tratti di un sogno proibito del presidente del Barcellona Joan Laporta, sono stati nella giornata di ieri gli spagnoli di As, ed oggi Tuttosport torna ad analizzarne i risvolti.

Affare economicamente difficile - Per il momento continuano a “parlare” gli accordi in essere, vale a dire il 2022 quale anno di scadenza dell’intesa tra Ronaldo e la Juventus con ingaggio da 31 milioni di euro netti. Cifra difficilmente alla portata delle casse blaugrana, ammesso che a Messi e al portoghese possa interessare una prospettiva del genere. A Barcellona, invece, ci si dedica al sogno che si componga la coppia degli opposti per eccellenza. In questo senso si mettono sul piatto le presunte candidature di Sergi Roberto, Coutinho e Antoine Griezmann, pronte a essere utilizzate come pedine di scambio (due su tre, nel caso) per favorire l’operazione Ronaldo. Resta il pesante nodo dell’ingaggio che, al momento, ostacola qualsiasi tentativo altrui.

Solo sondaggi - Ci sono stati sondaggi - condotti tramite intermediari - con l’entourage di CR7 da parte di numerosi top club europei, mai però una proposta concreta. Nel Barcellona si coltiva un sogno, anche se raccontano come Laporta ai suoi più stretti collaboratori si sia già confidato sostenendo che l’idea rischia di spegnersi sul nascere.