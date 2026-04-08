Ruud Krol: "Mi piace molto Malen. Napoli, gli infortuni sono stati una sciagura"

L'ex difensore del Napoli Ruud Krol ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dei giocatori olandesi che più l'hanno colpito nel corso di questa stagione: "Mi piace molto Malen. Ora gioca più centrale, è una sorpresa ma penso che possa far bene. Anche De Roon, bel giocatore, intelligente. E poi Dumfries: un grande, sta ritrovando la sua forma ideale".

Soffermandosi sulla formazione azzurra di Antonio Conte ha proseguito: "Il problema degli infortuni è stato una sciagura. Ma nonostante questo non è mai sceso al di sotto del quarto posto, fa capire quanto sia forte". E sulle due squadre che negli ultimi tre anni hanno vinto due scudetti Krool preferisce "il Napoli di Spalletti. A me piace una squadra che attacca sempre e che difende andando contro l’avversario. Prendere l’iniziativa e mai correre indietro. Questo è il mio calcio. Sempre avanti".