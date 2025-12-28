Krol: "Napoli, con Conte nessun rilassamento". E poi lancia Lang: "So di cosa è capace"

La vittoria in Supercoppa che sia trampolino per il campionato. E’ la speranza di Ruud Krol. L’ex calciatore del Napoli ha parlato ai taccuini dell’edizione della Gazzetta dello Sport del successo della squadra di Antonio Conte nelle due gare in Arabia che hanno portato un trofeo in bacheca dopo la conquista dello scudetto. Due partite che hanno favorito la concentrazione, sottolinea, per un gruppo che comunque è forte. "Un Napoli bellissimo - sottolinea -, Ora c’è il rischio di sentirsi per un attimo appagati anche se con Conta la vedo difficile che possa accadere".

Nella corsa scudetto, il pensiero dell’olandese, la favorita resta la squadra partenopea. Gli azzurri sono leggermente avanti all’Inter visto che ogni tanto qualche colpo a vuoto lo accusa mentre il Milan non convince e resta un passo indietro. I rossoneri, prosegue, hanno qualche lacuna anche se possono comunque rappresentare una sorpresa "e non mi sembrerebbe neanche il termine più appropriato, esiste e va temuta".

Infine Krol è convinto che Conte non aspetterà a lungo l’esplosione di Lang. Il giocatore ha bisogno solo di ambientarsi. "Io - ha concluso - che lo conosco per averlo seguito all’Ajax e al PSV so di cosa è capace: fino ad oggi si è visto poco, ma lui sente la porta, trova gli assist, è decisivo e sa diventarlo".