Sacchi: "Vorrei un Inzaghi più coraggioso. I giocatori ci sono, aspetto il suo salto di qualità"

Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è soffermato a parlare di Simone Inzaghi. L'ex allenatore del Milan si è espresso così sul tecnico nerazzurro: "Mi piacerebbe se fosse più coraggioso, se non schierasse sempre un uomo in più in difesa indebolendo il centrocampo e non consentendo così l’azione di pressing. I giocatori ci sono, chi si può permettere gente come Brozovic o Lukaku in panchina? Ma adesso serve un gioco più offensivo. Inzaghi è bravo, aspetto il suo salto di qualità".