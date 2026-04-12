Salvini: "Malagò presidente della Figc? Preferirei qualche volto nuovo"

'Non so cosa abbia detto Gravina ma non mi manca come presidente'

- MILANO, 12 APR - "Onestamente preferirei guardare avanti. Se il calcio italiano ha bisogno di un ricambio, mi piacerebbe qualche volto nuovo". Il vicepremier Matteo Salvini ha risposto così, a margine di un gazebo della Lega a Milano, sulla possibilità che Giovanni Malagò diventi nuovo presidente della Figc.

I giornalisti hanno anche chiesto a Salvini dello sfogo dell'ex presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: "Onestamente con tutti i problemi che ho da ministro dei Trasporti in questo momento non ho letto lo sfogo di Gravina. Non so cosa abbia detto, però non mi manca come presidente della Federcalcio".

In conclusione, Salvini ha anche parlato della sconfitta del Milan in casa contro l'Udinese e dei fischi a Leao: "Ero allo stadio con mia figlia. Ho fischiato, ma non Leao, tutta la squadra. Nessuno escluso".