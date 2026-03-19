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Il ministro Salvini: "Mai pensato che il Milan avrebbe riaperto la corsa scudetto"

Il ministro Salvini: "Mai pensato che il Milan avrebbe riaperto la corsa scudetto"TUTTO mercato WEB
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Tommaso Bonan
Oggi alle 13:24Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte ANSA
'Inter più forte, felice per il derby però è magra gioia'

(ANSA) - PIACENZA, 19 MAR - C'è stato spazio anche per una breve parentesi sulla delusione sportiva per il risultato di Lazio-Milan da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della riapertura del ponte sul fiume Nure lungo statale 9 "Via Emilia", al km 254, nel territorio di Pontenure. "Sono stato felice per il derby, ma non ho mai pensato neanche per 20 secondi che avremmo potuto riaprire la corsa scudetto - ha detto il ministro, super tifoso rossonero -: Allegri sta facendo miracoli per la squadra che la società, non investendo tutto quello che avrebbe potuto e dovuto, gli ha messo a disposizione quindi va già bene così se torniamo in Champions va già bene così.

L'Inter è più forte, c'è poco da dire, rimane la soddisfazione di averla battuta due volte però è una magra gioia". (ANSA).

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