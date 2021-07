Samp, Osti: "L'Europa si è accorta di Damsgaard. Incedibile? Sì, poi tutti hanno un prezzo"

Ospite di Rai, Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, commenta l’Europeo dell’Italia: “Mi è piaciuta molto e sono felice che abbia fatto finora un campionato esaltante. Ora c’è la partita più bella. Sono anche contento che la Danimarca sia arrivata così avanti, tutti hanno potuto vedere Damsgaard: ha qualità tecniche eccezionali e sono contento che tutta l’Europa si sia accorta di lui”.

È incedibile?

“Beh, come ha detto ieri il presidente Ferrero, è incedibile. Poi… nessuno è incedibile. Tutto ha un prezzo”.

Qual è il valore reale di Damsgaard?

“Io penso sia difficile oggi, siamo di fronte a un mercato che sarà più difficile rispetto a un anno fa. Penso che potrebbe crescere ancora di più rimanendo alla Sampdoria un anno di più ed è evidente che è quello che vorremmo fare. Il prezzo poi lo fissa il mercato da solo senza bisogno che lo dica io, è chiaro che stiamo parlando di un giocatore di valore assoluto. C’è da dire che la Sampdoria ha fatto un investimento importante sul ragazzo, che aveva giocato poche partite nel campionato danese. Lo comprammo su indicazione di un nostro osservatore, Mimmo Gentile, per 8 milioni. In quel momento, per un ragazzo che aveva giocato poco. Chiudemmo la trattativa nel gennaio 2020, grazie al fatto che aveva giocato poco e che il suo agente fosse lo stesso di Andersen”.