Sampdoria, D'Aversa: "Quagliarella un esempio, valuteremo che sistema di gioco potrà giovargli"

Presentato oggi come nuovo tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa ha discusso anche del ruolo di Fabio Quagliarella nel suo progetto tecnico-tattico: "E' il nostro capitano ed è un giocatore importante, mi auguro e penso che potrà essere fondamentale anche la prossima stagione. Il sistema di gioco lo determinano i giocatori che hai a disposizione, bisogna mettere i giocatori in condizione di rendere al meglio. Quagliarella è un esempio per tutti quanti e valuteremo quale sarà il migliore sistema di gioco per lui".