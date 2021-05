Sampdoria in vantaggio sulla Roma all'intervallo: 1-0 segnato da Adrien Silva al 45'

Concluso qualche istante fa il primo tempo di Sampdoria-Roma, con la sfida sul punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa. Inizio con due chance nitide capitate a Mayoral: al 2’ lo spagnolo ci mette troppo a calciare, permettendo a Tonelli di ripiegare e murargli il tiro, mentre dieci minuti più tardi è ben più bravo lo stesso difensore sampdoriano nel fare opposizione con il corpo su un mancino destinato con ogni probabilità nei pressi dell’incrocio. Se della Samp nei primi minuti, tranne un tiro mancato di Gabbiadini al 13’ su bell’invito di Jankto, non si era vista granché, discorso differente per il finale di frazione. Più volte pericolosi i blucerchiati: prima Verre manda largo di poco dal limite (34’), quindi un minuto più tardi è Thorsby a trovare pronto il portiere giallorosso Fuzato, all’esordio in questo campionato e al 39’ Peres ferma la conclusione di Damsgaard. Grande chance quindi per Dzeko, che viene liberato davanti ad Audero da Mkhitaryan al 43': dopo aver scartato il portiere, palla sull'esterno della rete. Gol sbagliato, gol subito: Adrien Silva appena prima del recupero trafigge Fuzato su cross di Thorsby, abile ad anticipare Kumbulla e a liberare il compagno al tiro.