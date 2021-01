Sampdoria, Ranieri: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Ora giochiamocela con la Juventus"

vedi letture

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, nelle dichiarazioni post-Parma a Sky Sport ha parlato anche del suo orgoglio in questo percorso e si è proiettato pure alla sfida contro la Juventus: "Sono orgoglioso: quando hai dei ragazzi che ti seguono, l'allenatore lavora bene e si diverte. Noi però dobbiamo salvarci, continuiamo così e non fermiamoci. Contro la Juventus dobbiamo fare la nostra partita e giocarcela: hanno ottimi giocatori, ma non possiamo lasciare tutti quei tiri in porta che abbiamo concesso al Parma oggi".