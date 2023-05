Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali: Stankovic con Lammers, Juric si affida a Sanabria

L'ottavo posto non deve essere un miraggio. Il Torino, per rialzare la testa dopo la sconfitta con l'Atalanta, scenderà in campo al "Ferraris" contro una Sampdoria che ha ormai abbandonato ogni speranza di salvezza e vuole chiudere con onore la stagione. Dejan Stankovic ritrova dal primo minuto Nuytinck che fa reparto in difesa davanti a Ravaglia con Oikonomou e Amione. A centrocampo confermati Winks e Rincon con Zanoli e Augello sulle corsie laterali mentre in avanti Cuisance gioca fra le linee con Gabbiadini a sostegno di Lammers. Risponde Ivan Juric con Sanabria in attacco supportato da Seck e Vlasic. A cucire il gioco in mezzo c’è Ilic con Ricci mentre Singo e Vojvoda sono gli esterni. In difesa a protezione della porta di Milinkovic-Savic spazio a Schuurs, Buongiorno e Rodriguez.

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Gabbiadini; Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ilic, Ricci, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

