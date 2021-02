Sarà ancora lei l'allenatore della Roma nel prossimo futuro? Fonseca: "Oggi non ci penso"

Sarà ancora lei nel prossimo futuro l'allenatore di questa Roma piena di giovani talenti che sta nascendo? "Questo non è importante per me, ciò che conta è continuare a pensare al presente e restare concentrati. Devo dire che con questi giocatori si stanno creando una squadra e un gruppo che potranno fare le fortune della Roma nei prossimi anni". Mister Paulo Fonseca oggi pomeriggio ha glissato così, in conferenza stampa, quando gli è stato chiesto della sua posizione e del suo futuro sulla panchina giallorossa.