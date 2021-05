Sarri, Fonseca e Dzeko, il maggio della Roma tra scelte e addii

La Roma e i Friedkin speravano in un finale migliore, ma il 6-2 di Manchester ha stravolto per l’ennesima volta una stagione già tormentata dalle due gare perse a tavolino, dall’eliminazione anzitempo in Coppa Italia, da una corsa Champions ormai tramontata, dalla querelle Fonseca-Dzeko e ora, con ogni probabilità, dall’eliminazione in Europa League a un passo dalla finale di Danzica. Ecco allora che maggio per molti sarà il mese di saluti. Il primo a pagare sarà proprio l’allenatore che anche vincendo l’Europa League non avrebbe salvato la panchina. Di certo gli sarebbe piaciuto salutare da vincente con un trofeo, anche per riprendere le dichiarazioni rilasciate nel giorno del suo insediamento (‘sono convinto che entro la durata del mio contratto vinceremo qualcosa’). Purtroppo per la Roma non sarà così e ora nemmeno Tiago Pinto, che da quando è arrivato si è sempre schierato al fianco dell’allenatore, sembra poter più difendere Fonseca. I Friedkin vista la delusione per la partita con il Manchester se avessero potuto salutare l’allenatore subito probabilmente l’avrebbero fatto, ma a 6 partite dal temine della stagione sembra difficile trovare un traghettatore disposto ad accettare per poi lasciare la squadra di lì a un mese. Il successore designato, a oggi, è Maurizio Sarri il quale deve risolvere ancora il suo contratto con la Juventus ma i contatti tra Pinto e l’agente del tecnico sono serrati. A Trigoria piacciono anche i profili di Gasperini (difficilissimo spostarlo da Bergamo) e De Zerbi (in trattativa con lo Shakhtar). L’ex Chelsea e Juventus resta il profilo migliore dal ventaglio internazionale, che predica un bel calcio e in grado di lavorare con i giovani. Tutte caratteristiche che rispecchiano il progetto dei Friedkin. Un progetto del quale difficilmente farà parte Dzeko. Tra le ipotesi è al vaglio anche la risoluzione del contratto dopo anni di tira e molla durante le ultime finestre di mercato. Le prossime 6 gare dunque potrebbero essere le ultime in giallorosso e non solo per lui. Nei piani della Roma non rientrano più giocatori come Bruno Peres, Jesus e Mirante (tutti in scadenza di contratto), ma anche per Fazio, Pastore e Santon si cercano delle alternative lontane da Trigoria. Insomma, tra scelte e addii a maggio sarà un bel via vai.