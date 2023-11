Sarri se la prende col terreno di gioco dell'Olimpico: "Abbiamo un campo amatoriale"

Uno 0-0 che accontenta tutti e nessuno. Il derby ha deluso, almeno a livello di risultato, le aspettative di tifosi e appassionati. Dopo triplice fischio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel mister Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

"A livello difensivo hanno fatto una buona prestazione tutti, a partire dai centrocampisti. Ho visto ottima intensivtà, sembra che abbiamo ritrovato la solidità dello scorso anno. Mi dispiace per il risultato, ma se non troviamo più facilità a trovare gol è difficile che la risolviamo. C'è rammarico soprattutto per la seconda occasione di Luis Alberto, dove il pallone è rimbalzato. Abbiamo un campo amatoriale. Poi mi dicono che è uguale per tutti, ma ci sono squadre che escono dal basso, altre no.

Vecino? C'è da capire se è un problema neurologico derivante dalla schiena o muscolare. Era facilmente prevedibile andare in difficoltà su un calendario così.

Immobile? È in grande crescita, oggi gli volevo risparmiare gli ultimi 15 minuti, ma poi tre giocatori in contemporanea mi hanno chiesto il cambio".