Il Sassuolo accorcia ancora: primo gol stagionale di Thorstvedt, 2-3 allo Stirpe di Frosinone
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:28Serie A
autore Giacomo Iacobellis
16.10.2026 21:28Serie A
Il centrocampista norvegese infila Palmisani segnando il gol del 2-3 dopo 37 minuti di gioco: è ancora tutto aperto allo Stirpe.
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Il Sassuolo accorcia ancora le distanze sul Frosinone. Continua lo spettacolo allo stadio Benite Stirpe, dove stavolta Esposito viene incontro e offre una sponda perfetta per l'inserimento da dietro di Kristian Thorstvedt, a segno con un diagonale mancino. Primo gol in questa edizione della Serie A per il norvegese classe 1999, arrivato al 37' di questa sfida.
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