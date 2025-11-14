Sassuolo, allenamento col gruppo ridotto al minimo: Grosso senza ben 13 calciatori

Il Sassuolo è tornato a lavorare a pieno ritmo al Mapei Football Center dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico Fabio Grosso. La squadra neroverde oggi ha svolto una doppia sessione di allenamento per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il Pisa, in programma tra circa dieci giorni.

La mattinata è stata dedicata al potenziamento fisico: dopo il riscaldamento, il gruppo ha svolto lavoro di forza in palestra, trasformando poi in campo con esercitazioni mirate. Nel pomeriggio, invece, l'attenzione si è spostata sulla tecnica, con la squadra impegnata in esercitazioni specifiche e diverse conclusioni in porta. L'obiettivo è affinare la manovra offensiva in vista della ripresa del torneo.

Grosso, come ricordato da Sassuolonews, deve fare i conti con diverse assenze: mancano i sette nazionali (Muric, Doig, Muharemovic, Coulibaly, Koné, Lipani e Thorstvedt) e un folto gruppo di indisponibili per infortunio. La lista degli acciaccati comprende Cristian Volpato, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Giacomo Satalino, Filippo Romagna e Laurs Skjellerup. Tra questi, il recupero di Skjellerup è il più lungo e richiederà ancora qualche settimana. Domani è prevista una nuova doppia sessione di lavoro, a conferma dell'alta intensità voluta da Grosso in questa fase di sosta.