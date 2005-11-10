Juventus, Zirkzee apre al ritorno in Serie A. Ma prima serve l’addio di David

La Juventus lavora al prestito di Joshua Zirkzee, chiuso al Manchester United. L’operazione dipende però dalla cessione di Jonathan David.

La Juventus continua a lavorare per trasformare il proprio reparto offensivo. Dopo Randal Kolo Muani e il giovane Jeff Ekhator, la dirigenza valuta un ulteriore innesto da consegnare a Luciano Spalletti. Il nome seguito con maggiore attenzione è quello di Joshua Zirkzee. L’ex attaccante del Bologna sta trovando poco spazio al Manchester United e avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Serie A. I primi contatti con il suo entourage sono già stati avviati, anche se la trattativa resta ancora in una fase iniziale.

Zirkzee può arrivare in prestito

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus punta a impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. Una formula simile a quella utilizzata dal Barcellona per Marcus Rashford. Il Manchester United potrebbe prendere in considerazione questa soluzione, mentre la disponibilità del giocatore non rappresenterebbe un ostacolo. Zirkzee conosce già il campionato italiano e considera positivamente un ritorno.

Prima deve partire Jonathan David

La condizione indispensabile è però la cessione di Jonathan David. La Juventus deve alleggerire il reparto e il monte ingaggi prima di inserire un’altra punta. Se il canadese dovesse restare, diminuirebbero sensibilmente le possibilità di arrivare all’olandese. Zirkzee non è un numero nove classico. Ama abbassarsi, dialogare con i compagni e rifinire il gioco grazie alla propria tecnica. Spalletti, invece, vorrebbe anche un attaccante più strutturato e presente nell’area di rigore. Per questo restano vive altre valutazioni, compresa quella relativa a Mateo Pellegrino. Sullo sfondo figurano inoltre alcune opportunità provenienti dalla Premier League. La priorità, però, è risolvere il futuro di David: solo allora l’assalto a Zirkzee potrà entrare nel vivo.