Sassuolo, Berardi fa 129 gol in Serie A: agganciati Lautaro Bettega, superati due ex Milan
TUTTO mercato WEB
Con la doppietta segnata contro l’Hellas Verona, Domenico Berardi scrive un’altra pagina della sua storia in Serie A. Come riporta il noto sito di statistiche Opta, l’esterno del Sassuolo sale a quota 129 gol nel massimo campionato, agganciando al 45° posto della classifica marcatori all-time una leggenda come Giuseppe Bettega e Lautaro Martinez.
Un traguardo prestigioso, che gli permette anche di mettere alle spalle in un sol colpo due ex rossoneri come Gianni Rivera e Andriy Shevchenko, fermi rispettivamente a 128 e 127 reti. Numeri che certificano la continuità e il peso specifico di Berardi nella storia recente del campionato italiano: bandiera del Sassuolo e, ora, sempre più in alto tra i grandi bomber di sempre.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Ora in radio
Primo piano
Confermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla Juventus
Serie A
Akanji e la scelta dell'Inter, la decisione su Kalulu, gli infortunati della Lazio: le top news delle 22
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile