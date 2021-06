Sassuolo, Carnevali: "Raspadori incedibile, tanti dei nostri rischiano di andare all'estero"

vedi letture

Negli studi di Sportitalia, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato del club neroverde: “Locatelli alla Juventus? Credo che si stia andando troppo avanti. Abbiamo parlato con la Juve, c'è un interessamento ed è l’unica società italiana che si è avvicinata. Ma abbiamo proposte all’estero, la vetrina dell’Europeo ha portato richieste. Forse siamo più avanti con altre società. Siamo agli inizi, ci lega un ottimo rapporto con la Juve e ci fa piacere condividere altre iniziative ma vediamo”.

Raspadori lo terrete? Berardi-Milan?

“Confermo Raspadori, ora le società straniere si sono avvicinate dopo la convocazione in Nazionale, ma è un 2000 e vogliamo continuare con la politica di tenerlo. È incedibile. Berardi? Con il Milan non c'è nessun contatto, ci sono opportunità all’estero e ciò fa capire quanto il nostro calcio sia in difficoltà. È fuor di dubbio che all’estero ci siano opportunità economiche più importanti. Abbiamo già ceduto Marlon, il nostro bilancio è abbastanza a posto. Con Locatelli valuteremo assieme, anche l’anno scorso aveva richieste ma abbiamo preferito tenerlo. Dovremo fare considerazioni generali, io preferirei restassero in Italia, ma molti di loro purtroppo saranno costretti a grandi club stranieri. Se rimanessero con noi darebbero un contributo per far crescere la società”.

Quando manca De Zerbi?

“Ci manca non tanto, tantissimo, ma allo stesso tempo siamo super contenti di Dionisi. Non dimentico il lavoro di De Zerbi ma nemmeno Di Francesco. Con De Zerbi per due gol potevamo andare in Europa e ci ha fatto maturare tanti giovani. Ringrazio Corsi per Dionisi, ha grandissime qualità, i cambiamenti non saranno facili ma dobbiamo continuare nel nostro progetto di risultato e crescita dei ragazzi, con bilanci in ordine e sani”.