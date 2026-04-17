Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sassuolo-Como 2-1, le pagelle: all'improvviso Nzola, Nico Paz e poco altro per i lariani

Sassuolo-Como 2-1, le pagelle: all'improvviso Nzola, Nico Paz e poco altro per i larianiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:32Serie A
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Sassuolo-Como 2-1

SASSUOLO
Turati 7 - Chance dal 1' per l'ex Frosinone e Monza, che dimostra di valere la Serie A. Determinante, in particolare, con il miracolo che evita il possibile 2-2 di Nico Paz nella ripresa.

Walukiewicz 6 - gioca una gara quasi esclusivamente difensiva, a maggior ragione quando dalla sua parte si sposta Diao. Compito però svolto con buon abnegazione.

Idzes 6,5 - Prova coriacea davanti a Turati, fermando con ottime chiusure diversi attacchi del Como. Non cala mai di concentrazione nell'arco dei 90 minuti.

Muharemovic 6,5 - Sarà per le sirene di mercato o per la recente qualificazione ai Mondiali con la Bosnia, comunque il numero 80 appare in gran forma e concede poco o nulla a chi si presenta nella sua zona.

Coulibaly 6 - Il meno convincente del quartetto difensivo neroverde. Qualche giocata approssimativa di troppo, ma comunque migliora con il trascorrere della gara.

Thorstvedt 6 - Non la solita gara da mezzala di inserimento. Più coinvolto nel contenimento, soprattutto in occasione dell'assalto finale del cComo.

Matic 6,5 - La mente del centrocampo emiliano, che contrasta e imposta. Dai suoi piedi, infatti, parte l'azione del raddoppio. Dal 76' Lipani sv.

Koné 6 - Meno box to box di altre uscite, restando più a battagliare a centrocampo e facendolo al meglio. Si guadagna la sufficienza.

Volpato 7 - Sacrificio e qualità per il talento scuola Roma. L'1-0 con un pallonetto ai danni di Butez è una delizia, ma arriva in aggiunta a tanti chilometri spesi per la squadra nel cercare di arginare gli avversari. Dal 64' Fadera 6 - Ingresso positivo, a livello di applicazione e precisione nei passaggi quando viene sollecitato.

Nzola 7,5 - Grosso lo preferisce a Pinamonti e lui ripaga con gli interessi. Show soprattutto nel finale della prima frazione di gioco, con l'assist per l'1-0 di Volpato e la rete del raddoppio. In un'annata fin qui da dimenticare, finalmente una gioia. Dal 76' Pinamonti sv.

Laurienté 7 - Agitatore offensivo dei padroni di casa. Avvia l'azione del vantaggio, risultando ancora più protagonista in occasione del 2-0 servendo l'assist vincente a Nzola.

Fabio Grosso 7 - Sassuolo appagato? Nemmeno per sogno. Squadra che sta splendidamente in campo, con compatteza quando non ha la palla e idee quando la riconquista. Anche le future avversarie sono avvisate: da qui alla fine, non regalerà nulla a nessuno.

COMO
Butez 5,5 - Altro gol preso restando eccessivamente fuori dai pali. Da sottolineare anche una buona uscita nel secondo tempo, ma non basta.

Smolcic 5,5 - L'assist per il 2-1 di Nico Paz è l'unica giocata buona del suo primo tempo, nel corso del quale vede le streghe sui contropiedi del Sassuolo. Dal 46' Vojvoda 5,5 - L'ex Torino non migliora le cose sulla fascia destra, soprattutto come spinta e cross invitanti per le punte.

Ramon 5,5 - Inizia con qualche buona chiusura, ma poi affonda insieme al resto del reparto sulle letali ripartenze avversarie. In sofferenza soprattutto nella parte finale del primo tempo.

Kempf 5,5 - Deve riscattare l'errore contro l'Inter sul secondo gol di Thuram. Fatica, invece, a contrastare il fulmineo attacco schierato da Grosso.

Moreno 5 - Spinge più di Smolcic, ma lo fa chiudendo il più delle volte le sue galoppate con giocate imprecise. Se possibile, va anche peggio quando è chiamato a contenere.

Caqueret 5,5 - Prova a dare geometrie alla squadra, ma senza troppo successo. la sua partita dura solo un tempo. Dal 46' Perrone 5 - Non era facile fare peggio del compagno, ma il 23 ci riesce mettendo in scena probabilmente la sua peggiore partita stagionale.

Da Cunha 5,5 - Di solito è un gigante sia in mezzo mal campo che negli ultimi metri. Oggi pomeriggio, invece, si fa piccolo piccolo in quanto oscurato dalla mediana avversaria. Dal 72' Kuhn 6 - Ha poche occasioni per mettersi in mostra nel finale confusionario del Como.

Diao 5 - Parte da destra, per poi spostarsi sull'altro settore offensivo. La voglia c'è, l'efficacia decisamente meno. uno dei più negativi. Dal 60' Rodriguez 6,5 - L'unico nelle file lariane che entra bene dalla panchina. Quantomeno, dà una scossa negli ultimi metri.

Nico Paz 7 - L'unico del quartetto offensivo comasco che non scende di livello rispetto agli standard abituali. A un soffio dall'intervallo, riapre la gara con un colpo di testa vincente. Sfiora anche la doppietta, risultando per distacco il migliore dei suoi.

Baturina 5 - Cerca di duettare con i compagni di reparto, ma fatica ad accendersi negli ultimi metri. Tra le peggiori esibizioni dell'ultimo periodo. Dal 46' Douvikas 5,5 - Servito poco e male dai compagni, ha vita durissima contro i centrali del Sassuolo.

Morata 5 - Fabregas lo getta nella mischia dal primo minuto, ma lo spagnolo appare decisamente opaco sia come stoccatore che nello sviluppo della manovra. Non migliora neanche quando Fabregas gli affianca Douvikas.

Cesc Fabregas 5,5 - Contro l'Inter era arrivata la prestazione ma non il risultato, oggi nemmeno quella. Squadra scarica, con l'Europa che conta sempre più a rischio.

Articoli correlati
Sassuolo-Como 2-1: il tabellino della gara Sassuolo-Como 2-1: il tabellino della gara
Como, Fabregas rende omaggio al rivale Grosso: "Oggi ha fatto una masterclass" Como, Fabregas rende omaggio al rivale Grosso: "Oggi ha fatto una masterclass"
Como, Fabregas: "Questi non siamo noi, chiedo scusa ai tifosi. Potevamo perdere 5-1"... Como, Fabregas: "Questi non siamo noi, chiedo scusa ai tifosi. Potevamo perdere 5-1"
Altre notizie Serie A
Como, Fabregas rende omaggio al rivale Grosso: "Oggi ha fatto una masterclass" Como, Fabregas rende omaggio al rivale Grosso: "Oggi ha fatto una masterclass"
Como, Jesus Rodriguez: "Non abbiamo iniziato bene. Ora pensiamo alla Coppa Italia"... Live TMWComo, Jesus Rodriguez: "Non abbiamo iniziato bene. Ora pensiamo alla Coppa Italia"
Sassuolo, Grosso: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare. 50 punti? Continuiamo così"... Sassuolo, Grosso: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare. 50 punti? Continuiamo così"
Sassuolo, Grosso: "Capolavoro dei ragazzi, oggi contro il Como mi hanno emozionato!"... Live TMWSassuolo, Grosso: "Capolavoro dei ragazzi, oggi contro il Como mi hanno emozionato!"
Sassuolo, Turati racconta la parata su Nico Paz: "Cosa incredibile, è andata bene"... Sassuolo, Turati racconta la parata su Nico Paz: "Cosa incredibile, è andata bene"
Como, tra poco la conferenza stampa di Fabregas post-Sassuolo Live TMWComo, tra poco la conferenza stampa di Fabregas post-Sassuolo
Inter, Marotta: "Rinnovo per Chivu? Ha già un anno di contratto. Palestra ci piace... Inter, Marotta: "Rinnovo per Chivu? Ha già un anno di contratto. Palestra ci piace ma..."
Cagliari, Pisacane: "Felice di ritrovare Chivu, con questa Inter non puoi sbagliare... Cagliari, Pisacane: "Felice di ritrovare Chivu, con questa Inter non puoi sbagliare nulla"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Marotta: "Scudetto Inter? Prudente ma ottimista". E parla del futuro di Chivu... e Palestra
Immagine top news n.1 Il Sassuolo di Grosso ridimensiona il Como di Fabregas: 2-1, accade tutto in 2 minuti più recupero
Immagine top news n.2 Locatelli rinnova con la Juve. Comolli: "Obiettivo rendere la squadra sempre più competitiva"
Immagine top news n.3 Ecco il rinnovo di Locatelli. Il centrocampista e la Juventus avanti insieme fino al 2030
Immagine top news n.4 Gasperini: "Intervista di Ranieri veramente inaspettata. Mi è arrivato addosso di tutto"
Immagine top news n.5 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.6 Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: "Accuse diffamatorie e prive di fondamento"
Immagine top news n.7 Nico Paz: "Mai niente di concreto con l'Inter. Real? Sono concentrato al 100% sul Como"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
Immagine news podcast n.4 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, Fabregas rende omaggio al rivale Grosso: "Oggi ha fatto una masterclass"
Immagine news Serie A n.2 Como, Jesus Rodriguez: "Non abbiamo iniziato bene. Ora pensiamo alla Coppa Italia"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare. 50 punti? Continuiamo così"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso: "Capolavoro dei ragazzi, oggi contro il Como mi hanno emozionato!"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Turati racconta la parata su Nico Paz: "Cosa incredibile, è andata bene"
Immagine news Serie A n.6 Como, tra poco la conferenza stampa di Fabregas post-Sassuolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "Gara insidiosa con l'Avellino. Pareggio? Giochiamo in casa"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Aquilani: "Troppi gol subiti nel finale, dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie B n.4 Da Sampdoria-Monza a Palermo-Cesena, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi: "La strada è tracciata, coroneremo il nostro sogno. Domani gioca Gomis"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: “Momento difficile ma ci unisce. Col Catanzaro partita che vale più di 3 punti”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bandecchi: "La Ternana ora è libera da privati che hanno trasformato la società in una baraonda"
Immagine news Serie C n.2 La Ternana per il momento è salva: esercizio provvisorio per il club, potrà giocare i playoff
Immagine news Serie C n.3 Renate, il ds Magoni: "Serie B sogno nel cassetto, ma solo restando fedeli alla nostra filosofia"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, l'amministratore unico Forti al termine dell'udienza fallimentare: "Siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, duro comunicato della squadra: "Non rispettate le scadenze dei pagamenti, fatto grave"
Immagine news Serie C n.6 Forlì, il tecnico Miramari: "Quando sento dire che il campionato è regolare mi viene da sorridere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "Pronti a ribaltare di nuovo le gerarchie del girone"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.5 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?