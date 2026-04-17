Sassuolo-Como 2-1, le pagelle: all'improvviso Nzola, Nico Paz e poco altro per i lariani

Risultato finale: Sassuolo-Como 2-1

SASSUOLO

Turati 7 - Chance dal 1' per l'ex Frosinone e Monza, che dimostra di valere la Serie A. Determinante, in particolare, con il miracolo che evita il possibile 2-2 di Nico Paz nella ripresa.

Walukiewicz 6 - gioca una gara quasi esclusivamente difensiva, a maggior ragione quando dalla sua parte si sposta Diao. Compito però svolto con buon abnegazione.

Idzes 6,5 - Prova coriacea davanti a Turati, fermando con ottime chiusure diversi attacchi del Como. Non cala mai di concentrazione nell'arco dei 90 minuti.

Muharemovic 6,5 - Sarà per le sirene di mercato o per la recente qualificazione ai Mondiali con la Bosnia, comunque il numero 80 appare in gran forma e concede poco o nulla a chi si presenta nella sua zona.

Coulibaly 6 - Il meno convincente del quartetto difensivo neroverde. Qualche giocata approssimativa di troppo, ma comunque migliora con il trascorrere della gara.

Thorstvedt 6 - Non la solita gara da mezzala di inserimento. Più coinvolto nel contenimento, soprattutto in occasione dell'assalto finale del cComo.

Matic 6,5 - La mente del centrocampo emiliano, che contrasta e imposta. Dai suoi piedi, infatti, parte l'azione del raddoppio. Dal 76' Lipani sv.

Koné 6 - Meno box to box di altre uscite, restando più a battagliare a centrocampo e facendolo al meglio. Si guadagna la sufficienza.

Volpato 7 - Sacrificio e qualità per il talento scuola Roma. L'1-0 con un pallonetto ai danni di Butez è una delizia, ma arriva in aggiunta a tanti chilometri spesi per la squadra nel cercare di arginare gli avversari. Dal 64' Fadera 6 - Ingresso positivo, a livello di applicazione e precisione nei passaggi quando viene sollecitato.

Nzola 7,5 - Grosso lo preferisce a Pinamonti e lui ripaga con gli interessi. Show soprattutto nel finale della prima frazione di gioco, con l'assist per l'1-0 di Volpato e la rete del raddoppio. In un'annata fin qui da dimenticare, finalmente una gioia. Dal 76' Pinamonti sv.

Laurienté 7 - Agitatore offensivo dei padroni di casa. Avvia l'azione del vantaggio, risultando ancora più protagonista in occasione del 2-0 servendo l'assist vincente a Nzola.

Fabio Grosso 7 - Sassuolo appagato? Nemmeno per sogno. Squadra che sta splendidamente in campo, con compatteza quando non ha la palla e idee quando la riconquista. Anche le future avversarie sono avvisate: da qui alla fine, non regalerà nulla a nessuno.

COMO

Butez 5,5 - Altro gol preso restando eccessivamente fuori dai pali. Da sottolineare anche una buona uscita nel secondo tempo, ma non basta.

Smolcic 5,5 - L'assist per il 2-1 di Nico Paz è l'unica giocata buona del suo primo tempo, nel corso del quale vede le streghe sui contropiedi del Sassuolo. Dal 46' Vojvoda 5,5 - L'ex Torino non migliora le cose sulla fascia destra, soprattutto come spinta e cross invitanti per le punte.

Ramon 5,5 - Inizia con qualche buona chiusura, ma poi affonda insieme al resto del reparto sulle letali ripartenze avversarie. In sofferenza soprattutto nella parte finale del primo tempo.

Kempf 5,5 - Deve riscattare l'errore contro l'Inter sul secondo gol di Thuram. Fatica, invece, a contrastare il fulmineo attacco schierato da Grosso.

Moreno 5 - Spinge più di Smolcic, ma lo fa chiudendo il più delle volte le sue galoppate con giocate imprecise. Se possibile, va anche peggio quando è chiamato a contenere.

Caqueret 5,5 - Prova a dare geometrie alla squadra, ma senza troppo successo. la sua partita dura solo un tempo. Dal 46' Perrone 5 - Non era facile fare peggio del compagno, ma il 23 ci riesce mettendo in scena probabilmente la sua peggiore partita stagionale.

Da Cunha 5,5 - Di solito è un gigante sia in mezzo mal campo che negli ultimi metri. Oggi pomeriggio, invece, si fa piccolo piccolo in quanto oscurato dalla mediana avversaria. Dal 72' Kuhn 6 - Ha poche occasioni per mettersi in mostra nel finale confusionario del Como.

Diao 5 - Parte da destra, per poi spostarsi sull'altro settore offensivo. La voglia c'è, l'efficacia decisamente meno. uno dei più negativi. Dal 60' Rodriguez 6,5 - L'unico nelle file lariane che entra bene dalla panchina. Quantomeno, dà una scossa negli ultimi metri.

Nico Paz 7 - L'unico del quartetto offensivo comasco che non scende di livello rispetto agli standard abituali. A un soffio dall'intervallo, riapre la gara con un colpo di testa vincente. Sfiora anche la doppietta, risultando per distacco il migliore dei suoi.

Baturina 5 - Cerca di duettare con i compagni di reparto, ma fatica ad accendersi negli ultimi metri. Tra le peggiori esibizioni dell'ultimo periodo. Dal 46' Douvikas 5,5 - Servito poco e male dai compagni, ha vita durissima contro i centrali del Sassuolo.

Morata 5 - Fabregas lo getta nella mischia dal primo minuto, ma lo spagnolo appare decisamente opaco sia come stoccatore che nello sviluppo della manovra. Non migliora neanche quando Fabregas gli affianca Douvikas.

Cesc Fabregas 5,5 - Contro l'Inter era arrivata la prestazione ma non il risultato, oggi nemmeno quella. Squadra scarica, con l'Europa che conta sempre più a rischio.