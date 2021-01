Sassuolo, Djuricic al 45': "Ci manca solo il gol, serve più determinazione negli ultimi metri"

Il primo tempo tra Sassuolo e SPAL finisce 0-0 con i neroverdi, però, che possono recriminare per il palo colpito. All'intervallo è Filip Djuricic a dire la sua sottolineando come, alla squadra di De Zerbi, sia mancato solo il gol: "Ci manca l'ultimo step, dobbiamo essere più determinati negli ultimi metri. Tutto il resto va bene, loro non hanno mai tiroato in porta. Dobbiamo solo segnare", le sue parole ai microfoni di RaiSport.