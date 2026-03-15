Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo tenere alta la tensione, alziamo ancora l'asticella"
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Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Bologna: "Importante tenere alta la tensione, dobbiamo provare a fare grandi partite a partire da oggi che è uno scontro difficile. L'obiettivo è sempre quello di spostare l'asticella per raggiungere nuovi traguardi, cercando di fare il massimo dei punti".
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