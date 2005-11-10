Ufficiale Pineto, arriva a titolo definitivo Ank Asmussen dall'Empoli. Contratto biennale

Pineto Calcio comunica di aver acquisito dall’Empoli Calcio a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista danese Ank Asmussen, classe 2005. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale.

Asmussen è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, proseguendo il proprio percorso di crescita nella scorsa stagione tra Rimini e Ghiviborgo.

“Ho trovato una società seria e appassionata, che ha dimostrato grande stima nei miei confronti e non vedo l’ora di mettermi al lavoro con il mister e con i miei nuovi compagni per ripagarla. Darò il massimo ogni giorno per crescere e aiutare la squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura".