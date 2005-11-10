Ufficiale
Fiorentina, ceduto Balbo a titolo definitivo allo Sturm Graz: il comunicato
TUTTOmercatoWEB
Nuova cessione da parte della Fiorentina che ha ceduto a titolo definitivo il terzino sinistro classe 2006 Luis Balbo, campione d'Italia nella passata stagione con la squadra Primavera viola, dopo aver esordito in prima squadra sia in campionato che nelle coppe.
Il comunicato della Fiorentina
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Balbo all' S.K. Sturm Graz".
Le cifre
Il venezuelano passerà al club austriaco per un milione e mezzo di euro, con la Fiorentina che si è garantita anche il 50% della futura rivendita.
Altre notizie Serie A