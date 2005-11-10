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Altra ripartenza in prestito dall'Udinese per Damian Pizarro. Torna a giocare in Cile
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L'attaccante classe 2005 ripartirà dal massimo campionato cileno, con la casacca dell'Audax Italiano, fino al giugno del 2027.
Nuova ripartenza dall'Udinese per Damian Pizarro (21 anni), centravanti cileno che tornerà a giocare in patria, nel massimo campionato del Cile.
Il comunicato ufficiale
L'Udinese ha comunicato la definizione del trasferimento a titolo temporaneo in uscita del centravanti classe 2005: "Udinese Calcio comunica che Damian Pizarro si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2027 all’Audax Italiano, club cileno di prima divisione".
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