Sassuolo-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: c'è Defrel, Boga in panchina. Out Dimarco e Ilic

La salvezza è in cambusa da molto tempo, motivo per cui cali di tensione occasionali (anche inconsci) come quelli di Udine - dove il Sassuolo ha perso 2-0 senza riuscire a trovare il giusto equilibrio in campo - possono essere comprensibili. Vanno certamente ricercati nuovi stimoli, per concludere al meglio un campionato che vede i neroverdi quasi equidistanti dai due poli delle zone a rischio e dell'orbita europea. A De Zerbi dunque l'arduo compito di riportare tutti sul pezzo e indicare una rotta che dev'essere finalizzata a predisporre basi solide per l'avvenire. A partire da oggi, e non potrebbe esserci gara migliore: c'è l'Hellas Verona, ad appena due punti in classifica, in un vero e proprio scontro diretto per l'ottava piazza.

L'ultima sconfitta contro il Milan, al Bentegodi, è stata inappellabile per l'Hellas Verona, ma adesso è il momento di rimettersi in carreggiata: a dodici giornate dalla fine la corsa alla Conference League (servirebbe un complicato settimo posto) non è compromessa. Servirà però un'immediata reazione già a partire da questa sfida, un vero e proprio spareggio per chi può ancora ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza anticipata: c'è il Sassuolo al Mapei Stadium, vincere ridarebbe lo slancio necessario. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le scelte di De Zerbi.Roberto De Zerbi torna alla difesa a quattro e lascia in panchina Marlon e Rogerio, ai quali vengono preferiti rispettivamente Chiriches e Kyriakopoulos. In mezzo al campo rientra Obiang che vince il ballottaggio con Maxime Lopez e Magnanelli. Davanti Defrel la spunta su Traoré e sarà il trequartista nella batteria completata da Berardi e Djuricic alle spalle di Caputo.

Le scelte di Juric. Dall'altro lato nella conferenza della vigilia Ivan Juric si è detto soddisfatto del lavoro svolto dai tre centrali contro il Milan: e ha così confermato Magnani, Gunter e Ceccherini, con Dawidowicz e Lovato prime alternative in caso di ripensamenti. Sugli esterni Lazovic preferito e Dimarco a sinistra, con Faraoni dall'altro lato. In mediana la spuntano Tameze e Veloso. Inamovibile il trio davanti: Barak, Zaccagni e Lasagna. Confermato in toto dunque l'undici schierato nelle ultime due partite: terza di fila con gli stessi titolari.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. A disposizione: Pegolo; Marlon, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Boga, Lopez, Peluso, Muldur, Raspadori, Traoré, Haraslin.

Allenatore: Roberto De Zerbi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disposizione: Berardi, Pandur, Dimarco, Lovato, Salvedo, Favilli, Udogie, Ilic, Cetin, Dawidowicz, Sturato, Bessa.

Allenatore: Ivan Juric

