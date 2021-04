Sassuolo, il futuro è già qui con Marchizza, Frattesi, Scamacca e Raspadori

Il futuro a Sassuolo...è già cominciato! Il club neroverde, da sempre riconosciuto come uno dei club più lungimiranti del nostro calcio, è da 8 anni in Serie A e si è già praticamente guadagnato il diritto al 9° anno consecutivo nella massima serie. Un dato straordinario e incredibile se si pensa che il Sassuolo Calcio rappresenta un paese di soli 40mila abitanti. In casa neroverde si continua a discutere del futuro di Roberto De Zerbi. In estate potrebbero esserci diversi cambiamenti all'interno della rosa neroverde con diversi gioielli, Manuel Locatelli e Jeremie Boga su tutti, pronti a fare le valigie. Alla guida ci sarà ancora il DeZe?

Difficile dirlo al momento. Le prime 'schermaglie' tra le parti sono già cominciate. La sensazione è che molto dipenderà, non solo dalle ambizioni dell'allenatore bresciano, ma dalle motivazioni. De Zerbi è al terzo anno, dovrebbe cominciare il quarto a Sassuolo, ma ha già fatto capire che è disposto a restare solo in caso di rivoluzione. Il Sassuolo cambierà ma farà un mercato 'da Sassuolo'. E in parte il mercato è già stato fatto se si pensa, non solo alla stellina Giacomo Raspadori, che brilla con l'Under 21, ma anche ai tanti giovani sparsi per l'Italia e che stanno guadagnando la ribalta.

Infatti, il Sassuolo ha consegnato ben 4 azzurri a Roberto Mancini (nessuna squadra ha fatto di più). L'ItalSassuolo convince ma anche l'ItalSassuolo Under 21 non è da meno. Nicolato infatti, oltre a Raspadori, ha potuto contare anche sui difensori Marchizza e Sala, sul centrocampista Frattesi e sull'attaccante Scamacca. Tutti di proprietà del Sassuolo e tutti in prestito in Serie A, ad eccezione del terzino Sala, girato alla SPAL in B. Almeno un paio di questi, acquistati praticamente da semi-sconosciuti quando erano nei settori giovanili di Roma, Psv e Inter, dovrebbero far parte della rosa del Sassuolo nella prossima stagione. E ora valgono già tanto. Ora tutti sembrano pronto per la prima squadra. Ricordate? Lungimiranza...