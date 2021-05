Sassuolo-Juve, le formazioni ufficiali: Raspadori e Dybala titolari. Fuori Cuadrado: c'è Kulusevski

La Juventus di Pirlo cerca punti che sanno di ossigeno per tenere vive le proprie speranze di accedere alla prossima Champions League. Lo farà in casa del Sassuolo, imbattuto al Mapei da febbraio e capace di vincere cinque delle ultime sei partite di campionato: i neroverdi inseguono a loro volta il settimo posto, che comporterebbe una storica qualificazione all’Europa League.

Roberto De Zerbi sceglie Raspadori, in uno stato di forma straripante, come centravanti. Alle sue spalle Traoré con Berardi e Boga, mentre a centrocampo c’è Obiang al fianco di Locatelli. Sorpresa in difesa: solo panchina per Chiriches, dal primo minuto gioca Marlon.

Andrea Pirlo ripropone Dybala dal primo minuto: l’argentino va in campo al fianco di Ronaldo. Titolare Buffon, in quella che dovrebbe essere la sua ultima apparizione con la maglia bianconera in Serie A. Torna nell’undici di partenza Arthur dopo tre panchine di fila, in difesa c’è Danilo. La grande sorpresa è l’esclusione di Cuadrado: gioca Kulusevski.

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Dybala. Allenatore: Andrea Pirlo.