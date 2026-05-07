Sassuolo, Kone pezzo pregiato per il mercato estivo. Il canadese: "Vediamo cosa succederà"

Fra i migliori giocatori del Sassuolo 2025/26 c'è senza dubbio il canadese Ismael Koné. 23 anni, il canadese è arrivato in estate dal Marsiglia ed è stato riscattato per 10 milioni di euro. Investimento importante, ma che può portare a un'importante plusvalenza. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 35 milioni esercitabile fino a fine luglio e per questo si candida ad essere un pezzo pregiato della prossima finestra di mercato. E il Mondiale che giocherà in casa può essere un'ulteriore vetrina. Il giocatore si è raccontato a La Gazzetta dello Sport e si è così espresso sul suo futuro:

"Sono sincero: non lo so. Vediamo cosa succederà, ma sono concentrato su tutto quello che devo fare. Sono felice di stare al Sassuolo e sento la fiducia dle club. Poi ci sarà il Mondiale".

Koné dà un suggerimento alla Juventus circa il suo connazionale Jonathan David. Quello di dare una seconda possibilità all'attaccante, convinto che la prossima stagione potrà fare benissimo.