Sassuolo più difficile da battere con Koné? Lui: "Lo spero, per questo Grosso mi schiera"

Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo, nel corso della sua intervista con i canali ufficiali della Serie A, ha risposto anche a una domanda sul fatto se sia vero quello che dicono sui neroverdi, che quando c'è in campo il canadese sarebbero una squadra ben più difficile sulla quale riuscire ad avere la meglio.

Ha infatti detto Koné: "Lo spero. Voglio dire, è per questo che l'allenatore mi schiera. Abbiamo fatto bene, i compagni mi permettono di essere me stesso e mi danno spazio per aiutarli sia tatticamente che quando c'è da fare una giocata. Ci sono molti giocatori, la squadra ha molta qualità".

Il centrocampista quindi parla in generale del contesto della Serie A per come lo ha conosciuto in questa sua prima stagione al Sassuolo. Ha infatti aggiunto Koné sul campionato italiano di vertice: "Non credevo a un campionato così tattico, non è facile vincere le partite e ogni squadra lo sa, è sempre una lotta".

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