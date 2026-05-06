Koné e la sua miglior partita col Sassuolo: "Il Milan all'andata e non solo per il gol"

Lunga intervista ai canali di Lega Serie A per il centrocampista Ismael Koné, forse la più evidente rivelazione del Sassuolo in questo campionato che ha segnato il ritorno (con salvezza annessa) dei neroverdi nella massima categoria calcistica.

Tra le altre cose, a Kone è stato chiesto anche quale sente che sia stata la sua miglior prestazione nel corso di questa sua prima stagione con indosso i colori neroverdi e il canadese la individua in una sfida precisa: "Direi all'andata contro il Milan e non soltanto perché ho segnato, sono stato chiaro nei dettagli, ero leader in campo, tecnico e preciso. Sentivo di essere ovunque dovessi essere, ero in controllo". Curiosamente, tra l'altro, il Milan viene segnalata come una delle squadre più attente in merito alle prestazioni del calciatore del Sassuolo, e forse proprio la buonissima prova esibita contro i rossoneri potrebbe essere stata la molla che ha fatto scattare il meccanismo dell'interessamento.

Per Koné spazio anche a una finestra sui propri sogni a livello personale: "Quello vero era assicurarmi che mia mamma smettesse di lavorare e per fortuna è successo qualche anno fa. La cosa migliore che abbia mai fatta, è come se mia madre ora fosse in pace, lei è tutto per me".

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